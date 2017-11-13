Şok! 2 milyon TL'lik ilk bölüm çöpe gitti!

KANAL D’de Ocak ayında başlaması planlanan ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ dizisinin setinde kriz çıktı. Yapım şirketi O3, yönetmen Altan Dönmez ile anlaşmazlık yaşadı. Dizinin çekilen ilk bölümünü beğenmeyerek, yaklaşık 2 milyon TL’lik emeği çöpe attı. Altan Dönmez’in yerine Cevdet Mercan getirildi. Mercan, diziye adapte olmak için üç hafta süre istedi. Çekimler durdu. Senaryo yeniden yazılıyor, kadro ise gözden geçiriliyor. Sezonun en yüksek bütçeli projesi olarak kabul edilen ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ adlı dizide Metin Akpınar, Çetin Tekindor, Altan Erkekli gibi oyuncular da yer alıyor.
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