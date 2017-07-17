Snapchat'in Ceo'su ile evlenen Miranda Kerr'in gelinliği olay oldu

YAKLAŞIK iki yıldır birlikte olan dünyaca ünlü Avustralyalı model Miranda Kerr ile Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel geçtiğimiz aylarda dünyaevine girmişti.
40 kişilik davetli katılımıyla aile arasında gerçekleşen törenden daha önce basına hiç fotoğraf yansımamıştı.
Dün ilk kez düğün fotoğrafını paylaşan Miranda Kerr'in Dior Haute Couture marka gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü.Bazı takipçileri Kerr'in gelinliğini 'çok sade ve güzel' bulurken bazıları da gelinliğinin 'çok basit' olduğu mesajını paylaştı.
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