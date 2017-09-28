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Skandal paylaşımların ardından, bedel ödemeye devam ediyor

Miss Turkey yarışmasında birincilik tacı geri alınan Itır Esen'e, 15 Temmuz şehitleriyle ilgili paylaşımı nedeniyle 33 kuruşluk tazminat davası açıldı

Skandal paylaşımların ardından, bedel ödemeye devam ediyor

Miss Turkey yarışmasında birincilik tacı geri alınan Itır Esen'e, 15 Temmuz şehitleriyle ilgili paylaşımı nedeniyle 33 kuruşluk tazminat davası açıldı

28 Eylül 2017 Perşembe 16:31
Skandal paylaşımların ardından, bedel ödemeye devam ediyor
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15 Temmuz şehitleriyle ilgili söylediği skandal sözlerin ardından tacı geri alınan  Itır Esen'e 33 kişi toplanıp 1'er kuruşluk dava açtı.

"ŞEHİTLİĞE VE BU UĞURDA DÖKÜLEN KANLARA HAKARETTE BULUNDU"

Grup adına açıklamayı Avukat Ateş Öcal yaptı. Öcal, "Bugün burada 15 Temmuz gazileri olarak aşağılık bir olaya ceza ve tazminat davası açmak için toplamış bulunmaktayız. 15 Temmuz 2017'de  Itır Esen adlı gencimiz twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda şehitliğe ve bu uğurda dökülen kanlara iğrenç bir hakarette bulunmuştur" dedi. Öcal "Manevi tazminat davamızı en küçük para birimimiz olan bir kuruş olarak açıyoruz. Çünkü amacımız para değildir, ceza vermek" diye konuştu.

SUÇ DUYURUSU VE BİRER KURUŞLUK DAVA…

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde  Itır Esen hakkında, 33 kişi ayrı ayrı "Hakaret" suçundan dava açılmasını talep etti. Aynı 33 kişi ayrıca birer kuruşluk manevi tazminat davası açmak için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.
 

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