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Sipariş ettiği hamburgeri ısırınca, hayatının şokunu yaşadı

Katıldığı partide hamburger siparişi veren Ivana Sert'in eski kocası Yurdal Sert, üzerindeki arıyı fark etmeyip hamburgeri ısırınca olanlar oldu

Sipariş ettiği hamburgeri ısırınca, hayatının şokunu yaşadı

Katıldığı partide hamburger siparişi veren Ivana Sert'in eski kocası Yurdal Sert, üzerindeki arıyı fark etmeyip hamburgeri ısırınca olanlar oldu

16 Temmuz 2017 Pazar 17:24
Sipariş ettiği hamburgeri ısırınca, hayatının şokunu yaşadı
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IVANA Sert'e büyük şok.  Ivana Sert'in eski eşi ve oğlunun babası  Yurdal Sert'in başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez.

EŞEK ARISINI FARK ETMEYİP HAMBURGERİ ISIRDI

"Dilini eşek arısı soksun" deyimi gerçek oldu.  İvana Sert'in eski eşi  Yurdal Sert,  Bodrum bir partiye katıldı. Bu sırada sipariş ettiği hamburgere konan eşek arısını fark etmedi. Hamburgeri ısırınca arı dilini soktu.

ÖLÜME NEDEN OLABİLİYOR

Eşek arısının iğnesi bazı bünyelerde ani ölüme neden olabiliyor. Herkesin ödü koptu. Ambulans gelene kadar diline buz kompresi yapıldı.  Yurdal Sert ambulansta tedavi edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İvana SertYurdal SertEŞEK ARISI
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