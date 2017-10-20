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Sinem'in yeni dizisi, sosyal medyada olay oldu

İlk bölümüyle izleyenleri ekrana kilitleyen Yüz Yüze dizisinde, Sinem Kobal'ın dövüş sahneleri sosyal medyada olay yarattı. Dizi, Hollywood aksiyon filmlerini aratmadı

Sinem'in yeni dizisi, sosyal medyada olay oldu

İlk bölümüyle izleyenleri ekrana kilitleyen Yüz Yüze dizisinde, Sinem Kobal'ın dövüş sahneleri sosyal medyada olay yarattı. Dizi, Hollywood aksiyon filmlerini aratmadı

20 Ekim 2017 Cuma 10:22
Sinem'in yeni dizisi, sosyal medyada olay oldu
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SHOW TV ekranlarının dün akşam başlayan dizisi Yüz Yüze izleyiciyi ekrana kilitledi. Başrollerini  Sinem Kobal ve  Birkan Sokullu'nun paylaştığı dizi, sosyal medyadan tam not aldı.

DAHA İLK BÖLÜMÜNDEN SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Yüz Yüze dizisi daha ilk bölümünden konulmayı başardı. Sosyal medyada en çok dizinin önemli karakterinin senaryo gereği öldürülmesi izleyicileri mest etti.

İşte dizi ile ilgili atılan Tweetler:

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Son Güncelleme: 21.10.2017 01:08
Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze DizisiSinem Kobal
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