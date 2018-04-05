Sinem Kobal'a şok! Kadrodan çıkarıldı...



SİNEM Kobal'a şok! Kobal, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'da nikah masasına oturduktan sonra kaşesini yükseltince işleri bıçak gibi kesilmişti. Kendisine gelen reklam ve sinema filmi tekliflerindeki azalmaya rağmen talep ettiği ücreti düşürmeyen oyuncu, kaş yapayım derken göz çıkardı.

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Geçtiğimiz aylarda ilk iki filmde olduğu gibi 'Romantik Komedi 3'ün kadrosunda da yer alacağını duyuran Kobal, talep ettiği astronomik ücrette ısrar edince olanlar oldu. Yapım şirketinden 1 milyon lira talep ettiği öğrenilen 30 yaşındaki oyuncunun son yapılan değişiklikle kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.