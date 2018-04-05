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Sinem Kobal'a şok! Kadrodan çıkarıldı...

Kenan İmirzalıoğlu’yla evlendikten sonra ücretine zam yapan Sinem Kobal, yine bir projeyi elden kaçırdı!.. Güzel oyuncu, iddiaya göre 1 milyon lira istediği için ‘Romantik Komedi 3’ filminin kadrosundan çıkarıldı

Sinem Kobal'a şok! Kadrodan çıkarıldı...

Kenan İmirzalıoğlu’yla evlendikten sonra ücretine zam yapan Sinem Kobal, yine bir projeyi elden kaçırdı!.. Güzel oyuncu, iddiaya göre 1 milyon lira istediği için ‘Romantik Komedi 3’ filminin kadrosundan çıkarıldı

05 Nisan 2018 Perşembe 08:47
Sinem Kobal'a şok! Kadrodan çıkarıldı...
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SİNEM Kobal'a şok! Kobal, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'da nikah masasına oturduktan sonra kaşesini yükseltince işleri bıçak gibi kesilmişti. Kendisine gelen reklam ve sinema filmi tekliflerindeki azalmaya rağmen talep ettiği ücreti düşürmeyen oyuncu, kaş yapayım derken göz çıkardı.

SENARYO GÜNCELLENDİ 
Geçtiğimiz aylarda ilk iki filmde olduğu gibi 'Romantik Komedi 3'ün kadrosunda da yer alacağını duyuran Kobal, talep ettiği astronomik ücrette ısrar edince olanlar oldu. Yapım şirketinden 1 milyon lira talep ettiği öğrenilen 30 yaşındaki oyuncunun son yapılan değişiklikle kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

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Kenan İmirzalıoğluSinem KobalRomantik Komedi 3
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