Sinem'in yeni dizisi, sosyal medyada olay oldu

İşte dizi ile ilgili atılan Tweetler:

Yüz Yüze dizisi daha ilk bölümünden konulmayı başardı. Sosyal medyada en çok dizinin önemli karakterinin senaryo gereği öldürülmesi izleyicileri mest etti.

DAHA İLK BÖLÜMÜNDEN SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

SHOW TV ekranlarının dün akşam başlayan dizisi Yüz Yüze izleyiciyi ekrana kilitledi. Başrollerini Sinem Kobal ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı dizi, sosyal medyadan tam not aldı.

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