Sinem Gedik ve İntizar’ın ilişki yaşadıkları iddialarının ardından ilk açıklama geldi

9 senelik eşi Sinem Gedik’ten geçtiğimiz sene boşanan ve hemen akabinde Selin İmer’le aşk yaşadığı ortaya çıkan Mustafa Ceceli’nin eski eşinden ayrılma nedeni ortaya çıktı. Ceceli, oğlunun velayetini almak için mahkemeye sunduğu bilgilerde Gedik’in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığını iddia etti. Bu arada sosyal medyada Gedik ile İntizar’ın yakınlaştıklarını gösteren bir video da dolaşıma sokuldu.

İNTİZAR’DAN SERT AÇIKLAMA: AHLAKSIZLIKTIR

Vatan’a açıklama yapan İntizar’ın ilk açıklaması ise şöyle oldu: “Onlar boşanalı 1.5 yıl oldu. O süreçte Mustafa’nın kamuoyu önünde güvenilirliği, prestiji kayboldu. Şimdi bu konular üzerinden kendini aklama çabasında. İnsanların mahremiyetine dil uzatılması ahlaksızlıktır, bel altı vurmaktır. Beni bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Üstelik yaptığı da suç. Evin içine kamera koyuyor. Sen evin içine nasıl kamera koyarsın. Üstelik o görüntülerde yayın yasağı var. Boşanma sürecinde Sinem’e destek verdim. Çünkü üzgündü ve yaralıydı. Mustafa bu yüzden intikam almaya çalışıyor. Bir insan evladının annesinin böyle bir duruma düşürür mü? Peki benim şimdiye dek kime bir zararım dokundu? Çirkef, edepsiz, yırtık biri değilim. Tanıyanlar bilir; yalnızım garibanım. Beni bitirmeye çalışıyorlar. Çok kötüyüm. İnsanlar beni korusun.”

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Fantazi şarkıcısı İntizar’ın bağlı olduğu yapım şirketinin sahibi, sosyal medyadan açıklama yaparak İntizar’la bağlarını kopardığını şu şekilde açıkladı: “Yaklaşık iki yıldır Poll Production çatısı altında sanatsal faaliyetlerini sürdüren İntizar’ın medya vasıtasıyla kamuoyuna yansıyan haberlerini üzüntü ve şaşkınlıkla okuduk. Kendisinin bugün itibariyle şirketimizle hiçbir bağı kalmamıştır. Saygılarımızla…”

SOSYAL MEDYADA SAMİMİ BULUNMADI

İntizar ve Sinem Gedik’in sosyal ortaya çıkan videosu sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları şarkıcı İntizar’ın Sinem Gedik’e kumpas kurduğunu ve bu olayın planlı olarak yapıldığını belirtti. Bazı kullanıcılar ise böyle videoların sosyal medya kullanan gençleri kötü bir şekilde etkilediği kanısını savundu.

AHMET HULUSİ’NİN YANINA GİTMİŞLER

Arşivden çıkan bir fotoğrafta Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik’in evli olduğu dönemde, İntizar’la Ahmed Hulusi Akten’in yanına gittiği ve birlikte poz verdikleri fotoğraflar ortaya çıktı. İşte o kareler.

SİNEM GEDİK CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Haberin basında yer bulmasının ardından Gedik, mahkemeye başvurarak, yayın yasağı aldırdı.

İşte avukatı aracılığıyla yapılan ilk açıklama…



