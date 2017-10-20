Sinem, çırılçıplak duşa girdi

SHOW TV ekranlarının dün akşam başlayan dizisi Yüz Yüze izleyiciyi ekrana kilitledi. Başrollerini Sinem Kobal ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı dizi, ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı.

SİNEM KOBAL ÇIRILÇIPLAK

Sezonun en iddialı yapımlarından olan Show TV'nin yeni dizisi Yüz Yüze'de Sinem Kobal'ın banyo sahnesi geceye damga vurdu. İlk kez bu kadar cesur bir sahnede yer alan Kobal'a eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

(Kaynak: Gazetevatan / Nuri Berk)

İşte o sahnelerden kareler;