Sinan Engin, ‘Oğulcan’a neden tayt giydin’ diye sordu

SEDA Sayan ve Sinan Engin’in çocukları Oğulcan sosyal medya hesabından paylaştığı renkli yaşantısıyla dikkat çekiyor. Katıldığı davetlerden kareler paylaşmaktan geri durmayan Oğulcan kıyafet tercihleriyle de zaman zaman haber konusu oluyor. Genç isim son olarak Amerika’da katıldığı bir festivalde giydiği renkli taytla gündeme gelmiş ve uzun süre konuşulmuştu. Oğulcan’ın babası Sinan Engin’e bu tayt konusu soruldu. Engin Hürriyet’e verdiği röportajda Oğulcan’ın taytıyla ilgili bakın neler söyledi:

Son dönemde Oğulcan sanki çok göz önünde gibi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?

Evet, Oğulcan'ın her şeyi çok dikkat çekiyor. Dikkat çekici bir çocuk, yakışıklı bir çocuk, popüler bir çocuk. Arkadaşları popüler. Acun (Ilıcalı) abisi, Arda (Turan) ve Burak (Yılmaz) en yakın arkadaşları. Popüler olduğu için de çok göz önünde. Mesela Burning Man diye bir yere gitmiş, orada tayt giymiş, bunu haber yaptılar. Sordum “Oğlum neden giydin?” diye, “Baba soğuktu orası” dedi.

Zaten o festivalin konsepti öyle…

Hem konsept öyle, hem soğuk. Bebek'te koşuyorlar, herkes taytlı, sorun yok. Giyen Oğulcan olunca haber işte. “Baba” diyor “Çöl orası ve soğuk. Gece eksi 15 derece oluyor. Biz de o yüzden içimize tayt giyiyorduk”… Ama bu yanlış algılandı ve Oğulcan gibi efendi, kibar bir çocuk üzüldü. Çok üzdüler Oğulcan'ı. Kırıldı. Bir şey demedim ona, hiç tenkit etmedim, çünkü anormallik yok. Ha oraya gitmesine gerek var mıydı, o da onların eğlence tarzı. 80 bin kişi var o festival alanında. Bütün dünya oraya hücum ediyor. Değişik bir eğlence şekli. Koca koca adamlar taytla koşuyor, ne varmış ki.