Sinan Çetin'den yıllar sonra gelen itiraf

"O bölümleri çöpe attım"

Yönetmen Sinan Çetin, Hülya Koçyiğit’in TRT 2’deki ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk oldu. Sinan Çetin yapımcısı olduğu, 2004- 2009 arasında yayınlanan ‘Avrupa Yakası’ hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

"Hiç yayınlanmamış bölümler var"

Gazanfer Özcan’ın 2009’daki ölümünden sonra dizinin reytinglerinin düştüğünü söyleyen Çetin “Hiç yayınlanmamış bölümler var. Hümeyra ile Ata Demirer’in olmadığı bölümleri çöpe attım” dedi. Ata Demirer 2006’da Hümeyra ile kavga edip ‘Avrupa Yakası’ndan ayrılmıştı. Hümeyra 2008’de kadrodan ayrılınca diziye yeniden dönmüştü.