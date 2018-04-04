Sinan Akçıl'dan Umre ziyareti

SİNAN Akçıl, Üç gün, dört gece sürecek Umre ziyaretinde Kabe ve Yeşil Kubbe manzaralı odada kalacak.

Yakın arkadaşı Ramazan Uçtaş'ın organize ettiği ziyarette sanatçıya bir tercüman da eşlik ediyor.