Sinan Akçıl'dan eşi Burcu Kıratlı'nın bikinili paylaşımına olay yorum!

GEÇEN ocak ayında evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı mart ayında evlerini ayırmıştı. Ayrılacakları konusunda birçok haber çıkan çift boşanma sürecinde yeniden karar değiştirmiş ve barışmıştı.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evliliklerine mutlu bir şekilde devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Kıratlı, son olarak Instagram hesabından havuzda bikinisiyle eğlendiği anları yayınladı.

"TELEFONLARIMIZI KENARA BIRAKIYORUZ"

Kıratlı'nın videosu kısa sürede gündem olunca ilk yorum da şarkıcı eşi Sinan Akçıl'dan geldi.

Akçıl, videonun altına "Şimdi topluca bir maşallah diyoruz ve telefonlarımızı kenara bırakıyoruz. Su balesi hiç bu kadar anlamlı olmamıştı." dedi.