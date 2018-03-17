Sinan Akçıl: Berkay'ı lanetliyorum!

CANLI yayına çıkmadan önce röportaj yapan Sinan Akçıl, meslektaşı Berkay’a takıldı. Ünlü şarkıcı, "Hayatımda Bülent Ersoy ve birkaç assolist de buna dahil bu kadar parfüm sıkan bir Berkay’ı tanıdım. Onu buradan lanetliyorum. Bu nasıl bir şey ya" dedi. Berkay, "Benim için parfüm, saat ve ayakkabı çok önemli. Bu üçüne çok önem veririm. Kim ne derse desin umrumda değil. Parfümü sıkmak için alıyorum, dursun diye değil" karşılığını verdi.

İzel'in "Berkay’ın parfümünü çok beğendim. Eğer bir gün sevgilim olursa ismini aldım. Hiç gecikmeden alıp, hediye edeceğim" açıklaması üzerine Akçıl, "Demek ki İzelcim uzun bir süre bu parfümü bir daha koklayamayacaksın. Şimdiden bol bol kokla" şeklinde espri yaptı.

Muhabirlerin, "Otilla Hanım nasıl, iyi mi?" sorusunu Akçıl, "Evet çok iyi. Her şey yolunda, niye olmasın ki? O nasılsa buradaki arkadaşlarım da aynı. Şarkı verip aşk dedikodumun çıkmadığı tek insan Berkay" cevabını şeklinde cevapladı.

İzel, "Altı yıl sonra ilk kez Sinan’ın programına katılıyorum. Zaten Sinan 'Gelir misin?' diye davet etmedi. Baktım geldi, aldı ve getirdi. Ben de 'Nereye?' diye sormadım, bir baktım ki buradayım" diye konuştu.