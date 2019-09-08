Sıla'ya aşk yaradı!
Sıla, yeni sevgilisi şef Hazer Amani yüzünden 1.5 ayda dört kilo aldı
MAGAZİN 08.09.2019, 13:45 08.09.2019, 13:46
HAZER Amani'nin yaptığı hamur işlerine ve tatlılara dayanamayan şarkıcı yakınlarına ''Hazer'in yemekleri öyle güzel ki, diyet yapamıyorum'' diye dert yandı.
Bu arada Hazer Amani yakında yeni bir yemek programına başlayacak. Yayınlarda Sıla da sevgilisine destek verecek.
İLİŞKİLERİ NASIL BAŞLADI?
Sıla ile ünlü şef Hazer Amani geçen ocakta otomobilin içinde uyurken görüntülenmişti.
Hazer Amani ''Bir yemek programı projem var. Sıla'ya teklifte bulundum. İş görüşmesi, aşk yok'' demişti.
Hazer Amani 6 yıllık eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan martta boşandı.
Sıla da Ahmet Kural'dan 10 ay önce ayrıldı.
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