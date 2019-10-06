Sıla'nın milyonluk oyuncağı!

ANNESİ Ömür Gençoğlu ve babası Şükrü Gençoğlu’nun da izlediği konserde popçu, şıklığıyla göz kamaştırdı. Sahne sonrası alanı arka kapıdan terk eden şarkıcı, yaklaşık 1 milyon TL değerinde yeni Jaguar marka aracıyla, evinin yolunu tuttu.