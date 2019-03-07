Sıla ve Ahmet Kural’ın ‘darp’ davası başladı

SANAT dünyasının iki ünlü ismi Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu, aralarında yaşanan ‘darp’ iddiası nedeniyle bugün hakim karşısına çıkıyor. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne davalı sıfatıyla ilk olarak Ahmet Kural avukatıyla birlikte giriş yaptı. Davacı Sıla Gençoğlu da avukatıyla birlikte duruşmaya katılmak için adliyeye geldi.

DURUŞMA BAŞLADI

Duruşma salonuna alındılar Ahmet Kural sanık kürsüsünde Sıla da avukatıyla birlikte müşteki kısmında oturduğu duruşma başladı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Duruşma salonunda kimlik tespiti yapıldı. Ahmet Kural: Eğitim durumu yüksek lisans aylık gelir 50 bin TL olarak belirlendi. Sinema ve filmi projelerinde yer aldığı zaman ise yıllık 2,5 milyon TL, olarak aktarıldı. Sıla Gençoğlu’na ise geliri sorulmadı.

SILA GENÇOĞLU İTİRAF ETTİ

Şarkıcı Sıla Gençoğlu mahkeme heyetine verdiği ilk ifadesinde Okan Can Yantır ile birlikte olduğunu söyledi.

DAVA SÜRECİNDE NELER YAŞANDI

Büyük aşkla başlayıp ceza mahkemesinde son bulan süreçte neler yaşandı. Savcılık soruşturma sonunda ne dedi? İşte dava dosyasına yansıyan bilgiler;

“45 DAKİKA ŞİDDET GÖRDÜM”

Ünlü şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisini, Zekeriyaköy'deki evinde darp ettiğini iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Darp raporunu da savcılığa teslim eden Sıla verdiği ifadesinde, “45 dakika boyunca darp edilerek yerlerde sürüklendim. Kafamı duvarlara vurdu. Kül tablasıyla saldırdı” dedi.

“KARŞILIKLI OLDU… 15 DAKİKA SÜRDÜ”

İddialara ilişkin soruşturma başlatan savcılık Kural'ı ifadeye çağırdı. Avukatıyla birlikte savcıya giden Kural suçlamaları reddederek, “Olay günü aramızda bir tartışma yaşandı. Bu tartışma sırasında Sıla'nın evden gitmesini istedim. Birbirimize karşı seslerimizi yükseltik. Fakat tehdit etmedim. O gün alkollü olduğumuz için birbirimizi kollarımızdan tutup sarstık. Bu sırada birkaç kere yere düştük. tüm bu yaşananlar 15 dakika sürdü” diye konuştu.

SAVCILIK KURAL'IN 5 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Tüm bunlar yaşanırken asıl soruşturmayı yürüten Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı Ahmet Kural hakkındaki iddianamesini tamamladı. İddianamede, “Olay günü yaşanan tartışmada şüphelinin müştekiye tehdit ve hakarette bulunmak ve müştekiyi darp etmek şeklinde gerçekleştirdiği eylemleri ile üzerine atılı, ‘hakaret', ‘tehdit' ve ‘basit yaralama' suçlarını işlediğinin anlaşıldığı” ifade edildi. Kural'ın söz konusu suçlardan 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.