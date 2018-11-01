Sıla'nın ilk ifadesi ortaya çıktı: Kafama kül tablasıyla vurdu

ÜNLÜ şarkıcı Sıla, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Avukatıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na gelen Sıla, Ahmet Kural'a karşı üç ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Sıla ifadesinde " Yerlerde sürüklendim, kafamı duvarlara vurdu." dedi.

"YERLERDE SÜRÜKLENDİM, KAFAMA KÜL TABLASIYLA VURDU"

Haber Global'da Selahattin Günday'ın haberine göre olay 29 Ekim'de Ahmet Kural'ın evinde saat 04.00 sularında gerçekleşiyor. Ahmet Kural alkollü olduğu belirtiliyor. Sıla'nın kendi ifadelerinde "Yerlerde sürüklendim, kafamı duvarlara vuruldu. Kaçmaya çalıştığım sırada, Ahmet Kural tekrar yakaladı ve kafama kül tablasıyla vurdu. Yoğun hakarete maruz kaldım. Yaklaşık 45 dakika sürüyor bu saldırı" diyor.

ŞOFÖRÜ TARAFINDAN KURTARILDI

Evden çıkmaya çalışırken Ahmet Kural'ın kendisini yakaladığını ve tekrar bir boğuşma olduğunu belirten şarkıcı, bu sırada üstünün parçalandığını, zorlukla kapıyı açıp kaçtığını ifade ediyor. Sıla panik içinde şoförüne ulaştığını ve şoförü tarafından kurtarıldığına söylüyor.

Ahmet Kural Şiddet Gördüğü Gören Sıla: Yerlerde Sürüklendim, Kafama Kül Tablasıyla Vurdu

Olaydan hemen sonra eve gittiğini, evindeki hizmetçisinin de kendisini görünce şoka girdiğini belirten Sıla, onları da tanık gösteriyor. Karakola gidip darp raporu alınıyor. Vücudundaki morluklar tespit ediliyor, daha sonra savcılığa başvuruluyor.