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Sıla mahkemelik olduğu ünlüyle komşu oldu

Üç sene önce birbirleri hakkında demedikleri kalmayan ve mahkemelik olan Davut Güloğlu ile Sıla, Sapanca'da komşu olmuşlar.

MAGAZİN 26.08.2019, 12:41 Toygar Dim
Sıla mahkemelik olduğu ünlüyle komşu oldu
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SAPANCA'DA yazlık bir siteden daha önce ev alan Davut Güloğlu 2016'da Sıla ile kavga etmiş ve Güloğlu'na, 2 buçuk yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

Buna rağmen Sıla, Sapanca'da evi bulunan Güloğlu'nun yan evini satın almış ve ikili komşu olmuş.

Şimdilerde şef Hazer Amani ile aşk yaşayan Sıla, sitede kanlı bıçaklı olduğu Güloğlu ile karşılaşsa da birbirlerine selam vermiyor ve konuşmuyorlarmış.

#davut #güloğlu #Sıla #Sapanca #hapis #dava
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