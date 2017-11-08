Sıla: İnsanlar sevişmek istiyor!

SILA seyirciyle sohbet ederken “İnsanlar eğlenmek, mutlu olmak, sevişmek istiyor.” dedi. Ünlü şarkıcının bu sözleri üzerine salonda kahkaha kopunca şunları söyledi: “Ne var yani, ayıp mı? Siz yapmıyor musunuz sanki?”Sevgilisi Sıla’yı her konserinde izleyen Ahmet Kural bu kez yoktu.
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