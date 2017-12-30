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Sıla hayranlarını şoke etti!

Ünlü sanatçı Sıla son saç modeliyle hayranlarını şoke etti, geçerli not alamadı

Sıla hayranlarını şoke etti!

Ünlü sanatçı Sıla son saç modeliyle hayranlarını şoke etti, geçerli not alamadı

30 Aralık 2017 Cumartesi 15:21
Sıla hayranlarını şoke etti!
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OYUNCU Ahmet Kural ile aşk yaşayan güzel sanatçı Sıla radikal bir karar alarak saçlarını kestirdi. Sıla'nın yeni imajı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
SENEYİ KARLI KAPATTI
2017 yılında yoğun bir konser maratonu içinde olan Sıla Gençoğlu seneyi en karlı kapatan sanatçılardan oldu. Ünlü şarkıcı, bu yoğun tempo içerisinde imajında da hızlı bir değişime gitti.
YENİ İMAJI TERS TEPTİ
İlk önce uzun olan saçlarını kısa kestiren ve oldukça dinamik bir görüntü kazanan güzel şarkıcı işi hayli ileri götürdü ve saç imajında daha da kısalmaya giderek takipçilerini şok etti. Sıla'nın bu yeni imaji takipçileri tarafından eleştirildi.
"ACİL DEĞİŞ"
Ünlü şarkıcının fotoğrafının altına "Keşke kesmeseydin, Sen ne yaptın güzel kadın?, Neden saçın böyle? Hiç yakışmıyor, saçın kötü olmuş. Acil değiş, keşke şu saça dokunmasaydın" şeklinde yorumlar yapıldı.
İşte şarkıcı Sıla'nın yeni imajı;

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Anahtar Kelimeler:
SılaKonser Maratonu
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