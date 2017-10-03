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Sıla'dan hamilelik haberlerine jet yanıt!

Ahmet Kural ile aşk yaşayan Sıla'nın hamile olduğu iddia edilmişti. Sıla, hamilelik haberlerini menajeri aracılığıyla yalanladı

Sıla'dan hamilelik haberlerine jet yanıt!

Ahmet Kural ile aşk yaşayan Sıla'nın hamile olduğu iddia edilmişti. Sıla, hamilelik haberlerini menajeri aracılığıyla yalanladı

03 Ekim 2017 Salı 14:00
Sıla'dan hamilelik haberlerine jet yanıt!
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SON dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Sıla, Ahmet Kural ile yaşadığı aşkla gündeme gelmeye devam ediyor. Duymayan Kalmasın adlı magazin programının haberine göre, 37 yaşındaki Sıla'nın hamile olduğu iddia edildi. Bu iddia sonrası Sıla cephesinden ilk açıklama geldi.

''SILA HAMİLE DEĞİL''

Sıla'nın menajeri Serkan Güney, şarkıcının hamile olmadığını söyledi. Son dönemde aldığı kilolarla dikkat çeken Sıla'nın, evine hırsız girdikten sonra sevgilisi Ahmet Kural'ın evine taşındığı iddia edilmişti.

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Sıla, Ahmet Kural'dan çocuk bekliyor
Anahtar Kelimeler:
SılaHamilelik
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