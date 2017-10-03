Sıla'dan hamilelik haberlerine jet yanıt!

SON dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Sıla, Ahmet Kural ile yaşadığı aşkla gündeme gelmeye devam ediyor. Duymayan Kalmasın adlı magazin programının haberine göre, 37 yaşındaki Sıla'nın hamile olduğu iddia edildi. Bu iddia sonrası Sıla cephesinden ilk açıklama geldi.

''SILA HAMİLE DEĞİL''

Sıla'nın menajeri Serkan Güney, şarkıcının hamile olmadığını söyledi. Son dönemde aldığı kilolarla dikkat çeken Sıla'nın, evine hırsız girdikten sonra sevgilisi Ahmet Kural'ın evine taşındığı iddia edilmişti.