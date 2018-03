Sıla, Ahmet'le beraberken yakalandığı iş adamıyla aşk yaşamaya başladı

SILA'NIN, oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile yemek yiyince Ahmet Kural'ı kızdırdığı, ilişkinin bu yüzden bittiği iddia edilmişti. Sıla ile Okan Can Yantır'ın arkadaşlığı aşka dönüştü. İkili, 3 haftadır birlikte.

ORTAK ARKADAŞLARININ EVİNDE GÖRÜŞÜYORLARMIŞ

Objektiflere yakalanmak istemeyen yeni sevgililer, ortak dostlarının evinde buluşuyorlarmış.

SON KONSERİNDEKİ ELBİSESİNE HERKES BAYILDI

Başarılı sanatçı Sıla Gençoğlu iki gün önce Hollanda'nın Rotterdam kentinde hayranlarıyla buluştu. Sıla konserden fotoğrafları da 'Şahane Rotterdam konserinden' notuyla Instagram hesabından paylaştı Sıla'nın konserde giydiği derin dekolteli kıyafeti ise takipçilerinin dikkatini çekti. Takipçileri popçuyu övgü yağmuruna tuttu.