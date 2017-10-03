Sıla, Ahmet Kural'dan çocuk bekliyor

BİRLİKTELİKLERİ magazin gündemine bomba gibi düşen şarkıcı Sıla ve Ahmet Kural, ünlü şarkıcının Suadiye'deki evinde birlikte yaşamaya başlamıştı. Çok büyük bir aşk yaşadıkları konuşulan ikilinin, mutluluklarını çocukla taçlandırmaya hazırlanıyor.

AHMET KURAL BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Star TV'de Duymayan Kalmasın'ın haberine göre sevgilisinin hamile olduğunu öğrenen Ahmet Kural, büyük sevinç yaşarken; ünlü şarkıcının da nazardan korktuğu için hamile olduğunu herkesten sakladığı ortaya çıktı.