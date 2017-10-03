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Sıla, Ahmet Kural'dan çocuk bekliyor

Ünlüler camiasının en çok yakıştırılan çiftlerinden Ahmet Kural ve Sıla'nın çocuk beklediği haberi magazin gündemine bomba gibi düştü

Sıla, Ahmet Kural'dan çocuk bekliyor

Ünlüler camiasının en çok yakıştırılan çiftlerinden Ahmet Kural ve Sıla'nın çocuk beklediği haberi magazin gündemine bomba gibi düştü

03 Ekim 2017 Salı 13:13
Sıla, Ahmet Kural'dan çocuk bekliyor
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BİRLİKTELİKLERİ magazin gündemine bomba gibi düşen şarkıcı  Sıla ve  Ahmet Kural, ünlü şarkıcının  Suadiye'deki evinde birlikte yaşamaya başlamıştı. Çok büyük bir aşk yaşadıkları konuşulan ikilinin, mutluluklarını çocukla taçlandırmaya hazırlanıyor.

AHMET KURAL BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Star TV'de Duymayan Kalmasın'ın haberine göre sevgilisinin hamile olduğunu öğrenen  Ahmet Kural, büyük sevinç yaşarken; ünlü şarkıcının da nazardan korktuğu için hamile olduğunu herkesten sakladığı ortaya çıktı.

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Son Güncelleme: 03.10.2017 13:15
Anahtar Kelimeler:
Ahmet KuralStar TVSuadiyeStartvSıla
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