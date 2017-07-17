Sıla 5 gün Harbiye'de

SILA'NIN bu yıl Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği ‘Heybeden Şarkılar’ konser serisi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İki gün yapılması planlanan konserin biletleri günler öncesinden tükenince konser maratonunu 5 güne çıkaran Sıla, Harbiye’de hayranlarıyla buluşmaya gün sayıyor.Bu yıl alışılagelmiş konser repertuvarının dışında özel bir seçki hazırlayan Sıla, kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne heybesinde biriktirdiği efsane şarkıları da seslendirecek.5 gün boyunca Harbiye’yi sallayacak olan Türk popunun yıldız ismi, İstanbullulara müzik ziyafeti verecek.
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