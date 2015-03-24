sıkı dostlara çifte sürpriz

KOYUNLU ve Çapuroğlu'nun sürpriz doğum günü kutlamasına çok sayıda davetli katıldı. Maren Hill & Leylekya Restoran'ın ev sahipliğini yaptığı kutlamada Alanya'nın güçlü seslerinden Hadi Cantemur sahne aldı. Arkadaşlarıyla yemek yerken içeriye getirilen doğum günün pastasıyla duygu dolu anlar yaşayan Koyunlu ve Çapuroğlu, pastanın mumlarını da beraber üflediler. Doğum günü pastasını da birlikte kesen yakın dostlar, daha sonra gelen hediye ve tebrikleri kabul ettiler. Hadi Cantemur'un seslendirdiği şarkılarla keyif dolu bir gece geçiren sıkı dostlar, objektifimize poz vermeyi de unutmadılar.