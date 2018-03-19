Sihirli Annem'in Çilek'i ekranlara geri dönüyor! İşte son hali

BİR dönemin popüler dizisi 'Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya, yeni sinema projesi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

OYUNCULUK KARİYERİNE DEVAM EDİYOR

İTÜ'de Çevre Mühendisliği bölümünde okuyan Zeynep Özkaya, oyunculuk kariyerine de devam ediyor. Çekimleri yakın zamanda başlayacak bir sinema projesiyle el sıkışan başarılı oyuncu seyirci karşısına alışılmadık bir rol ile çıkacak."TEKRAR EKRANLARA DÖNEBİLİRİM"

Bol aksiyonlu bir proje ile ekranlara dönen Zeynep Özkaya, "Uzun zamandır ekranlardan ayrı kaldım. Lisede devam zorunluluğu vardı ve setlere gidebilmem zor oluyordu. Artık üniversitede olduğuma göre tekrar ekranlara dönebilirim. Yeni sinema filmi için çekimlere başlıyoruz. İzleyiciler beni alışmadıkları bir rolde görecek" dedi.

Geçen günlerde buluşan oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi.