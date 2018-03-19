Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 20 Mart 2018 Salı
20 Mart Günlük Burç Yorumu
Açlık otu gerçekten zayıflatıyor mu?
Açlık otu gerçekten zayıflatıyor mu?
Tek lokmalık şifa deposu!
Tek lokmalık şifa deposu!
Tek tehlike Sarahah değil! Giderek yayılıyorlar
Tek tehlike Sarahah değil! Giderek...

Sihirli Annem'in Çilek'i ekranlara geri dönüyor! İşte son hali

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, yeni sinema projesi ile hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor

Sihirli Annem'in Çilek'i ekranlara geri dönüyor! İşte son hali

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, yeni sinema projesi ile hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor

19 Mart 2018 Pazartesi 16:30
Sihirli Annem'in Çilek'i ekranlara geri dönüyor! İşte son hali
banner404

BİR dönemin popüler dizisi 'Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya, yeni sinema projesi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

OYUNCULUK KARİYERİNE DEVAM EDİYOR

İTÜ'de Çevre Mühendisliği bölümünde okuyan Zeynep Özkaya, oyunculuk kariyerine de devam ediyor. Çekimleri yakın zamanda başlayacak bir sinema projesiyle el sıkışan başarılı oyuncu seyirci karşısına alışılmadık bir rol ile çıkacak."TEKRAR EKRANLARA DÖNEBİLİRİM"

Bol aksiyonlu bir proje ile ekranlara dönen Zeynep Özkaya, "Uzun zamandır ekranlardan ayrı kaldım. Lisede devam zorunluluğu vardı ve setlere gidebilmem zor oluyordu. Artık üniversitede olduğuma göre tekrar ekranlara dönebilirim. Yeni sinema filmi için çekimlere başlıyoruz. İzleyiciler beni alışmadıkları bir rolde görecek" dedi.

Geçen günlerde buluşan oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Sihirli AnnemçilekZeynep Özkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor'da bu hafta kim elendi?
Survivor'da bu hafta kim elendi?
Kim Kardashian, vasiyetine madde ekletti: Makyajlı ölmek istiyorum
Kim Kardashian, vasiyetine madde ekletti: Makyajlı ölmek istiyorum
Hanife'nin paylaşımını gören "Evlenip çocuk yap" diyor
Hanife'nin paylaşımını gören "Evlenip çocuk yap" diyor

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim