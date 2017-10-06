Şiddetli fırtına, paparazilere istediklerinden fazlasını verdi

ALTIN Küre ödüllü ABD'li aktris Kyra Sedgwick, sert rüzgar sebebiyle zor anlar yaşadı.
ARABADAN İNDİĞİNE PİŞMAN OLDU
Oyuncu çift Kyra Sedgwick-Kevin Bacon, önceki gün Los Angeles'ta alışverişe çıktı. Direksiyon başındaki Sedgwick, sokağa adımını atar atmaz rüzgarın azizliğine uğrarken, arabasından indiğine pişman oldu.
FLAŞLAR PEŞ PEŞE PATLADI
Elbisesinin eteklerine hakim olmaya çalışan 52 yaşındaki ABD'li aktris, bu sırada paparazziler tarafından görüntülendi.
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