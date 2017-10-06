Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104154
ALTIN
147.740
DOLAR
3.6175
STERLİN
4.7267
EURO
4.2429
7 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
7 Ekim 2017 Alanya -...
Karından alınan yağ diz ağrısını gideriyor!
Karından alınan yağ diz ağrısını...
Nükleer tıpta akıllı molekül avantajı!
Nükleer tıpta akıllı molekül avantajı!
banner468

Şiddetli fırtına, paparazilere istediklerinden fazlasını verdi

Önceki gün Los Angeles'ta alışverişe çıkan ABD'li aktris Kyra Sedgwick, eteğini rüzgarın kaldırması sonucu zor anlar yaşadı. Bu esnada haber peşindeki paparazilere de gün doğdu

Şiddetli fırtına, paparazilere istediklerinden fazlasını verdi

Önceki gün Los Angeles'ta alışverişe çıkan ABD'li aktris Kyra Sedgwick, eteğini rüzgarın kaldırması sonucu zor anlar yaşadı. Bu esnada haber peşindeki paparazilere de gün doğdu

06 Ekim 2017 Cuma 17:32
Şiddetli fırtına, paparazilere istediklerinden fazlasını verdi
banner404

ALTIN  Küre ödüllü  ABD'li aktris  Kyra Sedgwick, sert rüzgar sebebiyle zor anlar yaşadı.

ARABADAN İNDİĞİNE PİŞMAN OLDU

Oyuncu çift Kyra Sedgwick-Kevin  Bacon, önceki gün  Los Angeles'ta alışverişe çıktı. Direksiyon başındaki Sedgwick, sokağa adımını atar atmaz rüzgarın azizliğine uğrarken, arabasından indiğine pişman oldu.

FLAŞLAR PEŞ PEŞE PATLADI

Elbisesinin eteklerine hakim olmaya çalışan 52 yaşındaki  ABD'li aktris, bu sırada paparazziler tarafından görüntülendi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Los AngelesKyra Sedgwick
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harun Kolçak'ın ölümünden sonra klip!
Harun Kolçak'ın ölümünden sonra klip!
Gönüllerde taht kuran Şevket Hoca yerine gelecek isim belli oldu
Gönüllerde taht kuran Şevket Hoca yerine gelecek isim belli oldu
Efsanenin vasiyeti ölümünden 3 ay sonra gerçekleşti
Efsanenin vasiyeti ölümünden 3 ay sonra gerçekleşti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim