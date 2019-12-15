Sibel Can'ın 2020 konser programı belli oldu

YENİ yıl gecesi Kıbrıs'ta sahne alacak olan Sibel Can, 500 bin TL kazanacak. Şarkıcının 2020 yaz konserleri takvimi de şimdiden belli oldu. Sibel Can, hazirandan ağustosa kadar 25 konser verecek. Bunların 17’si Kıbrıs’ta, 8’i Almanya, Hollanda, Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde.

4 milyon 550 bin lira kazanacak

Sibel Can yeni yılda zamlı tarife uygulayacak. Kıbrıs fiyatı; 150 bin lira. Toplamda 2 milyon 550 bin lira alacak. Avrupa turnesi ise daha pahalı. Bir konseri 40 bin Euro (yaklaşık 250 bin lira). Sibel Can yaz sonunda toplam 4 milyon 550 bin lira kazanmış olacak.

Hangi ünlü ne kadar kazanacak?

Ünlü isimler yılbaşı gecesi yaklaşık 2 saat sahnede kalıp neredeyse servet kazanacak. İşte 2020 yılına kazançlı girecek 5 ünlü:

Tarkan: Kıbrıs’ta sahne olacak olan Tarkan, 2 saat sahnede kalacak ve 2 milyon lirayı cebine indirecek.

Hadise: Cesur kostümleri iddialı dansları ve sahne şovlarının divası olarak bilinen Hadise, 800 bin TL’ye imza attı.

Yıldız Tilbe: 500 bin TL kazanacak.

Ebru Gündeş: 120 dakikada sahnede kalacak ve 600 bin lira kazanacak.

Ivana Sert: Yılbaşı tarifesi 150 bin TL.