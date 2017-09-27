Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
101218
ALTIN
147.541
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7883
EURO
4.1930
28 Eylül 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
28 Eylül Günlük Burç Yorumu
28 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
28 Eylül 2017 Alanya -...
Günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor
Cevizin inanılmaz faydası
banner468

Show TV'de yumruklar konuştu! Seda Sayan'ın eski sevgilisi ile eniştesi

Seda Sayan'ın eski sevgilisi Erkan Çelik, Show TV binasına gelip Kadırgalı'nın eniştesi Coşkun Yıldız'a saldırdı

Show TV'de yumruklar konuştu! Seda Sayan'ın eski sevgilisi ile eniştesi

Seda Sayan'ın eski sevgilisi Erkan Çelik, Show TV binasına gelip Kadırgalı'nın eniştesi Coşkun Yıldız'a saldırdı

27 Eylül 2017 Çarşamba 17:06
Show TV'de yumruklar konuştu! Seda Sayan'ın eski sevgilisi ile eniştesi
banner404

MEDYARADAR'DA yer alan habere göre; olay dün sabah saatlerinde yaşandı.
Seda Sayan ve Erkan Çelik programlarında aynı orkestrayı kullanıyordu.
Ancak orkestra bir oraya bir buraya giderken arada hep laflar dönüyordu.
Bugün ise ortalık karıştı!
Seda Sayan’ın programından çıkan orkestra Erkan Çelik’in programına gitti.
Bu olayın ardından Seda Sayan’ın eniştesi sinirlendi ve orkestrayı aradı “Artık iki programa birden gitmeyin” diye uyardı…
Bunu duyan Erkan Çelik bir anda küplere bindi!
Sinirine yenik düşen Erkan Çelik soluğu Show Tv binasında aldı.
İddialara göre Seda Sayan’ın eniştesi Coşkun Yıldız, Erkan Çelik’in sunduğu Show programındaki orkestra ekibine daha önce “sizin o programda ne işiniz var. O programa giderseniz buraya gelmeyin” demişti.
Erkan Çelik orkestranın aldığı bu uyarıyı duyunca Show Tv binasına giderek Coşkun Yıldız’a saldırdı.
Erkan Çelik’in her nedense “sen benim ekmeğimle nasıl oynarsın” diye bağırıp çağırıp Coşkun Yıldız’ın üstüne atladığı öğrenildi.
Kavga sırasında Seda Sayan üst kattaki kulisinde olduğu ve kavgadan habersiz olduğu iddialar arasında...

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Seda SayanErkan çelikShow TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüzgar Erkoçlar dünya evine girdi
Rüzgar Erkoçlar dünya evine girdi
Engin Akyürek'in yeni filminin çekimleri başladı
Engin Akyürek'in yeni filminin çekimleri başladı
Türk erkeğinin başını döndüren isim, estetik harikası çıktı
Türk erkeğinin başını döndüren isim, estetik harikası çıktı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim