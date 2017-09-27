Show TV'de yumruklar konuştu! Seda Sayan'ın eski sevgilisi ile eniştesi

MEDYARADAR'DA yer alan habere göre; olay dün sabah saatlerinde yaşandı.

Seda Sayan ve Erkan Çelik programlarında aynı orkestrayı kullanıyordu.

Ancak orkestra bir oraya bir buraya giderken arada hep laflar dönüyordu.

Bugün ise ortalık karıştı!

Seda Sayan’ın programından çıkan orkestra Erkan Çelik’in programına gitti.

Bu olayın ardından Seda Sayan’ın eniştesi sinirlendi ve orkestrayı aradı “Artık iki programa birden gitmeyin” diye uyardı…

Bunu duyan Erkan Çelik bir anda küplere bindi!

Sinirine yenik düşen Erkan Çelik soluğu Show Tv binasında aldı.

İddialara göre Seda Sayan’ın eniştesi Coşkun Yıldız, Erkan Çelik’in sunduğu Show programındaki orkestra ekibine daha önce “sizin o programda ne işiniz var. O programa giderseniz buraya gelmeyin” demişti.

Erkan Çelik orkestranın aldığı bu uyarıyı duyunca Show Tv binasına giderek Coşkun Yıldız’a saldırdı.

Erkan Çelik’in her nedense “sen benim ekmeğimle nasıl oynarsın” diye bağırıp çağırıp Coşkun Yıldız’ın üstüne atladığı öğrenildi.

Kavga sırasında Seda Sayan üst kattaki kulisinde olduğu ve kavgadan habersiz olduğu iddialar arasında...