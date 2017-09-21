Shelli teyzesi istedi Kim sansürledi

AİLESİNİN günlük hayatını televizyona taşıyan ve böylelikle de dünya çapında tanınan bir fenomen haline gelen Kim Kardashian aynı zamanda vücudunu cüretkar bir şekilde sergilemekten de çekinmeyen bir isim… Kendisini meşhur eden kalçalarını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda sergilemekten geri durmayan Kim Kardashian, teyzesinden uyarı aldı. Paylaştığı bir fotoğrafta meme ucu göründüğü için Shelli teyzesinden uyarı alan Kim fotoğraf üzerinde minik bir sansür uyguladıktan sonra bu fotoğrafı; “Shelli teyzem aradı ve fotoğraf yüzünden bana bağırdı. Ben de onun için beni uyardığı kısımla ilgili düzenleme yaptım ve o kısmı bulanıklaştırdım” notuyla paylaştı.