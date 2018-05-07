Shakira Türkiye'ye geliyor

BKM organizasyonuyla İstanbul’da sahneye çıkacak Shakira, 103 milyon takipçisinin olduğu Facebook hesabından şunları yazdı: “İstanbul’da yeniden sahnede olmak için, en sevdiğiniz şarkıları hep birlikte söylemek için sabırsızlanıyorum. Çok eğlenceli olacak!”
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