Shakira Türkiye'ye geliyor

BKM organizasyonuyla İstanbul’da sahneye çıkacak Shakira, 103 milyon takipçisinin olduğu Facebook hesabından şunları yazdı: “İstanbul’da yeniden sahnede olmak için, en sevdiğiniz şarkıları hep birlikte söylemek için sabırsızlanıyorum. Çok eğlenceli olacak!”