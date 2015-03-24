Sezona 'Merhaba' dedi

Arzu Naz YÜCEL

YUSUF Açlan ve Hasan Akyürek'in sahibi olduğu Queens Garden Pub Alanya, 2015 sezon açılışını gerçekleştirdi. 20'nci yılını dolduran mekan, kaliteli hizmet anlayışıyla Alanya'nın gözde mekanları arasına ismini yazmayı başardı. Çok sayıda seçkin davetlinin katılımıyla gerçekleşen sezon açılışı renkli anlara sahne oldu. Açılan ve Akyürek'in gelen misafirleriyle yakından ilgilendiği akşamda davetliler bol bol sohbet ederek eğlenceli bir akşam geçirdiler. Sezon için Açlan ve Akyürek'e başarı dileyen davetliler, Portakal objektiflerine poz vermeyi de ihmal etmedi. 2015 yılına yeniliklerle 'Merhaba' diyen Queen's Garden Restoran Pub, bu senede adından çok bahsettirecek gibi gözüküyor.