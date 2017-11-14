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Şeyma'ya kurulan komploda gözaltı sayısı 30'a yükseldi

TV8 kanalı sahibi Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'na hakaret ve komplo kuran çete yakalandı. Interpol'e kadar uzanan davada gözaltına alınan kişilerin sayısı 30'a yükseldi

Şeyma'ya kurulan komploda gözaltı sayısı 30'a yükseldi

TV8 kanalı sahibi Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'na hakaret ve komplo kuran çete yakalandı. Interpol'e kadar uzanan davada gözaltına alınan kişilerin sayısı 30'a yükseldi

14 Kasım 2017 Salı 14:07
Şeyma'ya kurulan komploda gözaltı sayısı 30'a yükseldi
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İSTANBUL savcılığı,  9 Aralık 2016'da sosyal medya hesapları aracılığıyla  Şeyma Subaşı'na hakaret eden kişiler hakkında soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan kişilerin sayısı 30'u buldu.

2 KİŞİ YAKALANMIŞ 1 KİŞİ DE FİRARİYDİ

Operasyonun ilk ayağında dosyada adı adı 'çete elebaşı' olarak geçen Yeşim N. (38)  İstanbul  Ulus'ta, İlknur R. (37) ise  Mersin'de gözaltına alınmıştı. Yurtdışına çıktığı belirlenen şüpheli Canan T. için de interpol devreye sokulmuştu. Şüphelilerin bilgisayarları ve içindeki dijital verilerine de el konmuştu.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Sabah'ın bugünkü haberine göre soruşturma Yeşim N. ve İlknur R.'nin sahte hesaplar oluşturarak  Şeyma Subaşı'na hakaret ettiklerini itiraf etmeleri üzerine genişletildi. Yazgülü T. de bu sayede  Bartın'da yakalandı.

15 KİŞİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bu üç şüphelinin 'DM'den' (Twitter'ın özel mesaj hattı) yazışıp 'hakaret'i birlikte organize ettikleri 15 kişi tespit edildi. Gözaltına alınan 15 kişi iletişim ağını itiraf etti.

GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 30'A YÜKSELDİ

Polisin tespitlerine göre Yeşim N. organizasyonu yönetip görevlendirmeler yapıyordu. Şüpheliler videolara sahte ses montajı yaparak itiraf niteliğinde paylaşımlar da yapıyordu. Halen devam eden soruşturma ile ilgili gözaltına alınanların sayısı ise son olarak 30'a ulaştı.

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Ulus9 AralıkİstanbulŞeyma SubaşıMagazin
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