Şeyma ve Guido aşka geldi! Kendine çekip öpücüklere boğdu
Şeyma Subaşı, YouTube hesabından sevgilisi Guido Senia ile İstanbul'da geçirdiği bir günü paylaştı. Guido'nun Şeyma'yı öpücüklere boğarak övgü yağdırdığı anlar ise videoya damga vurdu.
GÜNLÜK yaşantısını videoya çekerek YouTube kanalında paylaşan Şeyma Subaşı, son olarak sevgilisiyle geçirdiği günleri paylaştı. Şeyma'nın video çektiğini gören Guido Senia ise sevgilisini öpücüklere boğarak övgü yağdırdı
"ŞEYMA MÜTHİŞ BİR KADIN"
Yılladır birlikte olduğu Acun Ilıcalı ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Subaşı, kısa bir süre önce YouTube hesabı açarak günlük yaşantısını paylaşmaya başladı. Dün son videosunu yayınlanan Subaşı'nın Guido ile olan samimi görüntüleri dikkat çekti. Sevgilisiyle ev sahipliği yaptığı partiye hazırlık sürecini paylaşan Subaşı, sevgilisinin yanına giderek "Şeyma hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu. Sevgilisini çok sevdiğini söyleyen Guido ise "Şeyma müthiş bir kadın. Tam bir ilham kaynağı. Hayatımızda olduğu için hepimiz çok şanslıyız." diyerek öpücüklere boğdu.
PARTİDE EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR
Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu süre zarfında sosyal medya hesabından herhangi bir reklam yapmayan Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile bir deodorant tanıtımında oynadı. Çift, önceki gün rol aldığı markanın partisinde ev sahipliği yaptı.
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