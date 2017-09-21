Şeyma Subaşı’dan soyadı değişikliği açıklaması

ACUN Ilıcalı ile 8 yıldır birlikte olduğu Şeyma Subaşı, 18 Eylül’de Marsilya’da kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi. İkili 19 Eylül’de ise St. Tropez’de muhteşem bir düğün organize etti. Şeyma Subaşı, geleneği bozmadı ve düğünün neredeyse her anını takipçileri ile paylaştı. Subaşı’nın 1.8 milyon olan takipçi sayısı 2 günde 200 bin artarak 2 milyona ulaştı.
ESPRİLİ SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ
Nikahın ardından en çok merak edilen konulardan biri Şeyma Subaşı’nın ‘Ilıcalı’ soyadını kullanıp kullanmayacağıydı. Şeyma Subaşı, Instagram profilinde soyadını ‘SubaşI’ olarak güncelledi. Bunu da Instroy’de “Değiştirdim işte Şeyma Subaş-I” notuyla paylaştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.