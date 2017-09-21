Şeyma Subaşı’dan soyadı değişikliği açıklaması

ACUN Ilıcalı ile 8 yıldır birlikte olduğu Şeyma Subaşı, 18 Eylül’de Marsilya’da kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi. İkili 19 Eylül’de ise St. Tropez’de muhteşem bir düğün organize etti. Şeyma Subaşı, geleneği bozmadı ve düğünün neredeyse her anını takipçileri ile paylaştı. Subaşı’nın 1.8 milyon olan takipçi sayısı 2 günde 200 bin artarak 2 milyona ulaştı.

ESPRİLİ SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ

Nikahın ardından en çok merak edilen konulardan biri Şeyma Subaşı’nın ‘Ilıcalı’ soyadını kullanıp kullanmayacağıydı. Şeyma Subaşı, Instagram profilinde soyadını ‘SubaşI’ olarak güncelledi. Bunu da Instroy’de “Değiştirdim işte Şeyma Subaş-I” notuyla paylaştı.