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Şeyma Subaşı yeni ayakkabısı için kesenin ağzını açtı! Fiyatı tam..

Şeyma Subaşı, önceki akşam Eser Yenenler’in Uniq İstanbul’daki gösterisini izledi

Şeyma Subaşı yeni ayakkabısı için kesenin ağzını açtı! Fiyatı tam..

Şeyma Subaşı, önceki akşam Eser Yenenler’in Uniq İstanbul’daki gösterisini izledi

23 Ekim 2017 Pazartesi 17:21
Şeyma Subaşı yeni ayakkabısı için kesenin ağzını açtı! Fiyatı tam..
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GÖSTERİ öncesi görüntülenen Subaşı, uzun çizmeleriyle dikkat çekti. Balenciaga marka çizmelerin fiyatı 1400 dolar. Ünlü model Kylie Jenner da daha önce aynı markanın çorap çizmeleriyle objektife takılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Eser YenerlerAyakkabıŞeyma Subaşı
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