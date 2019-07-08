Şeyma Subaşı ve sevgilisinin öpüşme görüntüsü ortaya çıktı!

Bir süredir Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, dün akşam sevgilisinin doğum gününü kutladı. Şeyma, sevgilisinin yeni yaşını dudağından öperek kutladı.

Şeyma Subaşı ve sevgilisinin öpüşme görüntüsü ortaya çıktı!
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ACUN Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra DJGuido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, İbiza'da sevgilisinin doğum gününü kutladı. Renkli görüntülere sahne olan partide Şeyma Subaşı'nın Guido Senia'yı dudağından öpmesi dikkat çekti.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Snob Magazin'in özel haberine göre; Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'nın doğum günü partisinde bütün kurtlarını döktü. Subaşı, sık sık sevgilisine sarılırken görüntülendi. Partiye ikilinin çok sayıda arkadaşı da katıldı.

ŞEYMA'NIN YENİ YAŞINI KUTLADI

Guido Senia da geçtiğimiz günlerde 29'uncu yaşına giren Şeyma Subaşı'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlamıştı. Senia, deniz kenarında çekilen fotoğrafa "Mutlu yıllar bebeğim" notunu düşmüştü.

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