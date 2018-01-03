Şeyma Subaşı paylaştı! İşte Acun Ilıcalı'nın kayınvalidesi

ACUN Ilıcalı ile Eylül 2017'de evlenen Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline dönüşmüş ve kısa sürede takipçi sayısını 2.5 milyona çıkarmıştı.
"ANNEM ANNEM" NOTUYLA PAYLAŞTI
Subaşı son olarak Instagram story bölümünden merak edilen annesiyle fotoğrafını paylaşarak, "Annem annem" notuyla yayınladı.
İşte Şeyma Subaşı ve annesi;
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