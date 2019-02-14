Şeyma Subaşı'nın kitabının ismi belli oldu

GEÇTİĞİMİZ yıl Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Şubası, kitap çıkaracağını duyurmuştu. Şeyma Subaşı'nın yeni kitabının ismi belli oldu. "SADECE ŞEYMA" Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile sevgili olan Subaşı'nın attığı her adım olay olmaya devam ediyor. Önce kendi tasarımlarını sattığı bir butik açıp kapatan Şimdilerde de bir kafe işleten Subaşı bu kez de kitap yazmaya karar verdi. Subaşı'nın kitabının adının "Sadece Şeyma" olacağı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

Şeyma Subaşı'nın gündeme gelmesinin sebebi ise bu kez kendi paylaşımı olmamıştı. Dex Yayınları, sosyal medya hesabından Subaşı'nın da yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak ünlü ismin kitap çıkaracağını duyurmuştu. Yayınevinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti: "Hazır mısınız bomba gibi bir kitap geliyor."