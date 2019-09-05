Şeyma Subaşı'nın kitabına soruşturma

ŞEYMA Subaşı'yı anlatan 'Sadece Şeyma' kitabında hidroklorik asit ile hyaluronik asit kelimelerinin yanlış kullanımı, sosyal medyada alay konusu olmuştu. Hyaluronik asit cilt bakımı için kullanılırken, hidroklorik asit ise halk arasında 'tuz ruhu' olarak bilinen ev temizliğinde kullanılan zehirli bir asit. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; şimdi de bir okur, Subaşı'yı savcılığa şikayet etti. Şikayette, "Kitapta cilt için tuz ruhu tavsiye ediliyor. İnsanlar yanlış yönlendiriliyor" denildi.

‘SUÇ İŞLEME KASTIM YOKTUR’

Savcılık, ihbar nedeniyle Subaşı'nın ifadeye çağırdı. Durumun yayınevinin bir hatası olduğunu dile getiren Subaşı şu ifadeleri kullandı: "Kitapta basımevinin hatası nedeniyle hidroklorik asit (Tuz ruhu) yazılmış ve durum gözden kaçmıştır. Suç işleme kastım yoktur" 29 yaşındaki Subaşı'nın haziran ayında çıkardığı kitabın soruşturması devam ediyor.