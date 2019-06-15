Şeyma Subaşı'nın kitabı ön satışa çıktı!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın "Sadece Şeyma" isimli kitabı ön satışa başladı.

Şeyma Subaşı'nın kitabı ön satışa çıktı!
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ŞEYMA Subaşı'nın "Sadece Şeyma" isimli kitabı ön satışta. İnternet üzerinde satışa başlanan kitabın kapak resmi de paylaşıldı.

Kitabın bilgi metni şöyle:

Hatırladığım ilk anı neydi?

Annemle babamın bana sıkıca sarıldığı aklıma geliyor.

Hepimizin güldüğünü hatırlıyorum sonra. Ve anneannemin masallarını.

İlk anılarımı bulutlar üzerindeymişim gibi hatırlıyorum, sonrası fırtına... hepinizin bildiği gibi... ve şimdi yine pembe bulutlar... hepimizin yaşadığı gibi...

Ben de bir annenin gözünün nuru, bir babanın altın saçlı kızıyım. Ve küçük bir kız çocuğunun, kucağında uyumayı çok sevdiği annesiyim.

Bunları unutmadan okuyun isterim hayatımı... 

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