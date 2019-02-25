Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Bir süredir DJ Guido Senia ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın, 16 yaşındaki hali hayranlarını şaşkına çevirdi.

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!
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ACUN Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki haline ait görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. 16 yaşındayken televizyondaki bir modellik programına katılan Subaşı'nın söyledikleri de dikkat çekti. Yarışma programında röportaj yapılan Şeyma Subaşı, "Büyünce modacı olmak istiyorum zaten asıl hedefim bu. Defilelere çıkacağım zaman iç çamaşırı giymem mesela bunu ailemde biliyor. Bende giymek istemem sonuçta herkes sizi izleyecek canlı yayında. Herkesin vücudumu görmesini istemem yani o kadar da." ifadelerini kullandı.

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