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Şeyma Subaşı'nı karalamak için kurulan çeteye darbe

Televizyon sahibi ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın bir süre önce evlendiği Şeyma Subaşı'na internet üzerinde sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği iddiasıyla 3 kadın gözaltına alındı

Şeyma Subaşı'nı karalamak için kurulan çeteye darbe

Televizyon sahibi ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın bir süre önce evlendiği Şeyma Subaşı'na internet üzerinde sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği iddiasıyla 3 kadın gözaltına alındı

13 Kasım 2017 Pazartesi 13:38
Şeyma Subaşı'nı karalamak için kurulan çeteye darbe
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HAKARET eden 1 kişinin ise arandığı öğrenildi. Kadınların Şüphelilerin organize bir şekilde Şeyma Subaşı'na hakaret ettikleri üzerinde bazı montajlar yapılan videoları sosyal medya hesaplarında paylaştıkları tespit edildi. Olayla ilgili paylaşımda bulunan 15 kişinin de isimlerinin belirlendiği ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

YAKALANINCA TABLETİNİ KIRMAYA ÇALIŞMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığının açtığı bir soruşturma üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 9 Aralık 2016 tarihinden itibaren sosyal medya hesapları aracılığı ile Şeyma Subaşı'na hakaret eden kişileri yakalamak için operasyon başlattı. Arge Bilgi İşlem Büro Amirliği Bilişim Suçları Bürosu'nca yapılan operasyonda Yeşim N.(38) İstanbul'da, İlknur R.(37) ise Mersin'de gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltı işlemleri sırasında Yeşim N.'nin suç delillerini yok etmek için kullandığı tablet bilgisayarı kırmaya çalıştığı ancak başarılı olamadan yakalandığı belirtildi. Bu operasyonun şüphelilerinden Canan K.'nın ise bir süre önce yurt dışına çıktığı ve yakalanması için interpol aracılığı ile işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

İKİNCİ DALGA OPERASYON YAPILDI

Bu operasyonların tamamlanmasının ardından Şeyma Subaşı'nın hakaretlerin devam ettiği yönündeki ikinci şikayeti üzerine tekrar harekete geçen polis ekiplerinin bu kez Yazgülü T'yi de aynı suçlamayla gözaltına aldıkları öğrenildi. Avcılar'da yakalanan şüphelinin bilgisayarında yapılan incelemede Şeyma Subaşına hakaret ettiği yönünde dijital deliller bulunduğu öğrenildi.

15 KİŞİ DAHA ARANIYOR

Soruşturmayı derinleştiren polis Şeyma Subaşı'ya hakaret ettikleri iddiasıyla 15 kişinin isminin tespit edildiğini bu kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini söylediler.

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Anahtar Kelimeler:
HakaretŞeyma Subaşı
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