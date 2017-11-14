'Şeyma Subaşı' mesajları bulundu!

SOSYAL medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı, hakaret ve küfür dolu yorum yapan hesaplar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçen yıl şikâyette bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Arge Bilgi İşlem Büro Amirliği 9 Aralık 2016'da çalışma başlattı. İncelemelerde, söz konusu yorumları ve montajlı görüntüleri paylaşan hesapların sahte olduğu saptandı. Bu hesapları kullanan Yeşim N. (38) İstanbul Ulus'ta, İlknur R. (37) ise Mersin'de gözaltına alındı. İki şüpheli suçunu itiraf etti. Diğer şüpheli Cansın K. hakkında ise yurtdışında yaşadığı için İnterpol'den aranma çıkarıldı.

Sabah'ın haberine göre; Operasyondan 3 ay sonra Şeyma Subaşı benzer hesaplardan iftira ve hakaretlerin sürdüğünü polise bildirdi. Soruşturma daha da genişletildi. "Millimetres" adlı hesabı yönetenlerden biri olduğu belirlenen Yazgülü T., 24 Ekim'de Bartın'da gözaltına alındı. Tüm dijital cihazlara el konuldu.

POLİS 'ŞEYMA SUBAŞI' HAKKINDAKİ MESAJLARI BULDU

Polis, Yeşim N. ve İlknur R.'nin Şeyma Subaşı hakkında asılsız iddia çıkarmak için işbirliği yaptığını ortaya çıkardı. Bu 3 isimle irtibattaki 15 kişi tüm iletişim ağını itiraf etti. Buna göre Yeşim N., çetenin lideriydi ve görevlendirmeler yapıyordu. Polis, şüphelilerin DM (direkt mesaj) kutularında Subaşı'nın yer aldığı videolarda ses montajı yaparak sosyal medyada olumsuz algı yaratmak için yazışmalar tespit etti. Olayla ilgili 30 kişi gözaltına alındı.