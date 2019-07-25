Şeyma Subaşı hayranlarıyla buluştu

'SADECE Şeyma' isimli kitabıyla çok konuşulan Şeyma Subaşı, dün ilk imza gününü düzenledi.

İmza gününde İstanbul'daki bir alışveriş merkezine akın eden hayranları, Şubaşı'yla fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.

'HARİKA BİR GÜNDÜ'

Subaşı, imza gününde çektirdiği fotoğrafları da duygusal bir notla Instagram hesabından paylaştı.

Subaşı paylaşımında "Bugün harika bir gündü... Beni sevenlerin bu güzel ilgisini yakından hissetmek o kadar değerli ki! Hepinize vakit ayırıp geldiğiniz, o sıcak gülümsemenizle güzel dileklerinizi paylaştığınız için binlerce kez teşekkürler! İyi ki varsınız..." dedi.

TUZ RUHU ÖNERİLMİŞTİ

Şeyma Subaşı'nın kitabında ağızları açık bırakan bir hata yapılmıştı.

Kitabın 'Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım' başlıklı kısmında hidroklorik asit ile hyaluronik asit karıştırılarak okuyucuya 'hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma' tavsiyesinde bulunuldu. Yani okuyucuya cilt bakımı için 'tuz ruhu' önerildi.