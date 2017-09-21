Şeyma Subaşı düğününde 5 gelinlik giydi

UZUN süredir merakla beklenen Şeyma Subaşı-Acun Ilıcalı düğünü, dün gerçekleşti. Herkes yılın düğününe odaklanmışken, pek çok kişi de Subaşı’nın nasıl bir gelinlik giyeceğini merak ediyordu. Ama Subaşı düğün gününe kadar gelinlik görünümlü 4 kıyafet giyerek herkesi şaşırttı.

Önce, özel tahsis edilmiş uçağında Acun Ilıcalı’yı beklerken Y/Project marka beyaz mini bir elbise ile 1500 TL değerindeki Alexander McQueen bir ayakkabı tercih etmişti. Bunu ise 950 TL’lik bir gözlük ile kombinledi.

Nikaha giderken ise Zimmermann markasının sonbahar-kış koleksiyonundan 3 bin 500 TL değerinde bir parça seçen Subaşı, elbisesini 1600 TL değerindeki Sergio Rossi beyaz stilettolarla kombinledi. Kıyafetin en dikkat çeken detaylarından biri ise Johanna Ortiz'in tasarımı olan papatya şeklindeki küpeleri oldu. Küpelerin fiyatı ise 2 bin 600 TL civarında.

Nikah sonrası akşam yemeği için tekrar kıyafetini değiştiren Şeyma Subaşı, bu kez de Naeem Khan adlı modacının 2018 ilkbahar-yaz sezonundan inci detaylı bir kıyafet giydi. Gelinlik koleksiyonundaki el nakışlarıyla işlenmiş, transapan Aberdeen adlı gelinliğin fiyatı ortalama 35 bin TL ve tasarımı ilk kez Subaşı giydi.

Ve işte büyük gün… Gelinliğini 14 bin 600 TL değerindeki Vera Wang markasının 2017 sonbahar koleksiyonundan Felisa modelini tercih eden Şeyma Subaşı, ister istemez ABD’li ünlü oyuncu Hailee Steinfeld ile karşılaştırıldı.

Çünkü Steinfeld, geçtiğimiz ocak ayında Golden Globe töreninde aynı kıyafetin lila rengini giymişti. Ne var ki, ünlü oyuncunun giydiği tasarım zaten markanın gelinlik koleksiyonundan bir parçaydı…

Düğün sonrası dostları ve eşi ile bir kulübe eğlenmeye giden Şeyma Subaşı bu kez de pul işlemeli ten rengi uzun bir elbise giydi. Elbise, yine Naeem Khan imzalı. Subaşı yüzünü de Swarovski taşlarla süsledi…



MELİSSA DETAYI



En sevimli gelin ise Melissa’ydı. Düğünde annesi gibi bir gelinlik giyen Melissa couture bir tasarım tercih etti. Ebru Danyal imzalı gelinlik gecenin dikkat çeken detaylarından biriydi.