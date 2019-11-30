Şeyma Subaşı: Anasına bak kızını al

ESTETİK yaptırdığı iddialarıyla sürekli gündeme gelen Şeyma Subaşı bu iddialarla ilgili Youtube kanalında açıklama yapmıştı.

Subaşı “Herhangi bir estetik operasyon geçirmedim. Sadece burnumun üstüne dolgu koydurdum ve bazen de botoks yaptırıyorum. Onu da yüzümün fresh gözükmesi için. Yani yüzümde estetik yok, cerrahi yok. Küçük dokunuşlar var.” diyerek çıkan iddiaları yalanlamıştı.

Melisa'nın annesine benzerliği konuşuluyor

Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa annesine benzerliği ile dikkat çekiyor. Sosyal medyada ise bu konuda espirili yorumlar oldukça fazla. "Nasıl oluyor da Şeyma Subaşı kızı Melisa'yı estetikli haline benzetti?" şeklinde yapılan yorumlara Subaşı Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla cevap verdi.

Paylaştığı bu fotoğrafın altına;

"Like mother like daughter (Anasına bak kızını al). Şeyma Subaşı kızını nasıl estetikli haline benzetti yaa. Yoksa doğduğunda ona da mı estetik yaptırdı" notunu düşerek hakkında konuşulanları tiye aldı.