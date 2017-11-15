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Şeyma, kamera karşısına geçip ilk kez röportaj verdi!

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, kendisine komplo kuranlarla ilgili kamera karşısına geçip ilk kez konuştu. Subaşı, "Onlara 'Size ne yaptım?' diye sormak isterdim." dedi

Şeyma, kamera karşısına geçip ilk kez röportaj verdi!

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, kendisine komplo kuranlarla ilgili kamera karşısına geçip ilk kez konuştu. Subaşı, "Onlara 'Size ne yaptım?' diye sormak isterdim." dedi

15 Kasım 2017 Çarşamba 11:35
Şeyma, kamera karşısına geçip ilk kez röportaj verdi!
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TV8 kanalı sahibi  Acun Ilıcalı'nın eşi  Şeyma Subaşı'na sosyal medyadan hakaret eden çete çökertildi. 30 kişinin gözaltına alındığı operasyonla iligili  Subaşı kamera karşısına geçip ilk kez konuştu.

"ONLARA NE YAPTIM?"

Şeyma  Subaşı konuyla ilgili olarak, "Bana neden bu komployu kurdular bilmiyorum. Onlara, 'Size ne yaptım?' diye sormak isterdim." dedi.  Subaşı, komployu kuranların yakalanmasına çok sevindiğini de belirtti.

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Acun IlıcalıŞeyma SubaşıMagazin
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