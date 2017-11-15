Şeyma, kamera karşısına geçip ilk kez röportaj verdi!

TV8 kanalı sahibi Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'na sosyal medyadan hakaret eden çete çökertildi. 30 kişinin gözaltına alındığı operasyonla iligili Subaşı kamera karşısına geçip ilk kez konuştu.
"ONLARA NE YAPTIM?"
Şeyma Subaşı konuyla ilgili olarak, "Bana neden bu komployu kurdular bilmiyorum. Onlara, 'Size ne yaptım?' diye sormak isterdim." dedi. Subaşı, komployu kuranların yakalanmasına çok sevindiğini de belirtti.
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