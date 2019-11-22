Şeyma iflas mı ediyor? Hacze giden avukat paylaştı
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesi Healtyish Cafe'ye haciz geldiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
ŞEYMA Subaşı'nın geçen yıl açtığı ve 1 yıllık kirası eski eşi Acun Ilıcalı tarafından ödenen kafenin kirası Ekim ayında Şeyma Subaşı'na devredilmişti. Bir süredir iflas haberleriyle gündeme gelen kafeye haciz geldiği iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü.
1 YILLIK KİRASI PEŞİN ÖDENMİŞTİ
Şeyma Subaşı, geçen yıl Bebek'te sağlıklı ürünler satacağını söylediği Healthyish Cafe'yi açmış ve yaptığı büyük açılışta birbirinden ünlü misafirlerini konuk etmişti. Geçtiğim Ekim ayında kafesinin 1. yıldönümünü kutlayan Şeyma'nın işlerinin kötüye gittiği konuşulmaya başlanmıştı. Bir yılın dolmasıyla birlikte Acun Ilıcalı'nın sağladığı 'kira garantörlüğü'nün bitmesinin ardından Healtyish Cafe'yle ilgili şoke eden bir iddia daha ortaya atıldı.
HACZE GİDEN AVUKAT İFŞA ETTİ
Instagram'da zamazingo_sey hesabının iddiasına göre, Şeyma Subaşı'nın kafesine haciz geldi. Bu iddiayı da hacze giden bir avukat ifşa etti. İddianın sahibi hesap, hacze giden avukatın mesajlarını isim vermeden paylaştı.
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